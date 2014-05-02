قتلى وجرحى بتفجيرات بجنوب سيناء والقاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية ومصادر أمنية إن مجنداً في الجيش وشرطياً وانتحاريين إثنين قتلوا وسقط مصابون الجمعة في ثلاثة انفجارات بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك أن انفجار القاهرة وقع في حي مصر الجديدة بشرق العاصمة المصرية, وقال البيان أن عبوة ناسفة محلية الصنع استخدمت في الهجوم وأنه استهدف نقطة شرطة المرور "بميدان المحكمة بمصر الجديدة" مما أدى إلى مقتل العريف "عبدالله محمد عبدالله" وإصابة الملازم أول "نصر عبدالقادر محمد ابراهيم" وثلاثة مجندين آخرين بإصابات مختلفة".

سبق هذا الانفجار بساعات انفجاراً آخر بجنوب سيناء بحسب بيانين لوزارة الداخلية ومصادر أمنية مصرية وقالت وزارة الداخلية في بيانها حول انفجاري جنوب سيناء أن أحدهما وقع خلال اشتباك قوة أمنية مع مفجر انتحاري كانت بحوزته قنبلة , وجاء في البيان أن الانفجار وقع "عند تعامل قوات فريق الأمن المشترك بين قوات الشرطة والقوات المسلحة المعين لتأمين طريق الطور بجنوب سيناء مع الانتحاري.

وأضاف أن الانفجار وقع حال اقتراب المفجر الانتحاري من قوة الفريق الأمني مما أسفر عن مقتل مجند من القوات المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد من قوات الشرطة وآخر من القوات المسلحة".

وقالت وزارة الداخلية في البيان أن انتحارياً آخر في المنطقة فجر عبوة ناسفة لدى مرور حافلة سياحية كانت تقل عمالاً مما أدى لاشتعال النار في الحافلة وإصابة أربعة عمال إصابات طفيفة.

وأضافت "بتمشيط المنطقة عثرت أجهزة الأمن على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف "آر بى جى" وتم فرض طوق أمني بتلك المنطقة والتحفظ على السيارة".

وقالت مصادر أمنية أن الانفجار الأول وقع على طريق طور سيناء و شرم الشيخ على مسافة خمسة كيلومترات من مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء , وأضافت المصادر أن الانفجار الثاني وقع على الطريق نفسه على مسافة نحو 60 كيلومتراً من شرم الشيخ.