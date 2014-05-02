قتال ضار وانفجارات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا

دار قتالاً ضارياً نشب بين الجيش الليبي وإحدى الميليشيات في مدينة بنغازي الساحلية في شرق البلاد المضطرب اليوم الجمعة.

وقال شهود عيان أن إطلاق النيران والانفجارات سمعت لمدة أكثر من ساعة في وقت مبكر اليوم الجمعة وأرسلت القوات الخاصة بالجيش مركبات إلى مسرح االقتال بالقرب من مقر أمني في المدينة.

و أضاف شهود عيان أنه لم تتضح على الفور هوية الميليشيا لكن كانت قد وقعت اشتباكات متكررة في المدينة بين قوات الأمن ومتشددين إسلاميين.

وترددت أنباء عن وقوع ضحايا لكن لم يمكن على الفور الوصول إلى مسؤولي الحكومة وقوات الأمن لسؤالهم التعقيب.

وجاءت هذه المعارك بعد يوم من قيام انتحاري بتفجير حافلة صغيرة ملغومة خارج معسكر للجيش الليبي بمدينة بنغازي وهو ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في ثاني هجوم انتحاري تشهده البلاد منذ ديسمبر كانون الأول.

وتشهد المدينة الواقعة في شرق ليبيا الكثير من تفجيرات السيارات واستهداف أفراد الجيش والشرطة وتشهد أيضا اشتباكات متكررة مع جماعة أنصار الشريعة التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية.

وتكافح الحكومة المركزية الليبية للسيطرة على جماعات مسلحة وميليشيات وكتائب لمقاتلين معارضين سابقين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 والآن يرفضون تسليم أسلحتهم.