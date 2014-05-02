بريطانيا تستأنف شحنات المعدات العسكرية للمعارضة السورية

وليام هيغ وزيرالخارجية البريطاني (Getty-أرشيف)

أعلن وليام هيغ وزير خارجية بريطانيا استئناف بلاده لشحنات التجهيزات العسكرية غير الفتاكة إلى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر وذلك في بيان خطي نقل إلى البرلمان.

وأوضح الوزير البريطاني في بيان على موقع البرلمان الإلكتروني أن هذه الشحنات التي تشمل حواسيب محمولة تتصل بشبكة الإنتر نت عبر الأقمار الصناعية وهواتف نقالة ومعدات اتصال لاسلكي وسيارات رباعية الدفع ومولدات محمولة وخيما وحصصا غذائية او حتى تجهيزات طبية للإسعافات الأولية بقيمة إجمالية تصل إلى مليون جنيه إسترليني سترسل "في أسرع وقت".

وأضاف أن "الحكومة البريطانية والمجلس العسكري الأعلى واثقان كلاهما من ضمان تسليم هذه التجهيزات سالمة".

وكانت لندن قد أوقفت تلك الشحنات للمعارضة في 11 ديسمبر الماضي بعد سيطرة مقاتلين من الجبهة الإسلامية على منشآت للجيش السوري الحر في باب الهوى المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا.

كما أوقفت الولايات المتحدة أيضا شحنات مساعداتها التي تتضمن مواد غذائية ميدانية عسكرية وسترات واقية من الرصاص وبدلات عسكرية وخيما ومناظير ومعدات للاتصال اللاسلكي وتجهيزات طبية مما وجه ضربة معنوية إلى الجيش السوري الحر.

وكتب وليام هيغ على صفحة البرلمان البريطاني "إني أرفع الآن هذا التعليق على مشاريع تسليم تجهيزات للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر".

وأضاف أن "استئناف هذه الشحنات يشهد بوضوح على دعمنا المتواصل ومنذ وقت طويل للائتلاف الوطني السوري وللمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر اللذين يمثلان غالبية السوريين الذين يدعمون تسوية سياسية ومستقبلا ديمقراطيا متعددا لبلدهم".

وأرسلت أول شحنة في أغسطس الماضي وشملت أيضا تجهيزات للحماية ضد الأسلحة الكيميائية.