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ارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات مصر إلى عشرة

2/5/2014
خرجت مظاهرات في العديد من المحافظات (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قتل عشرة أشخاص وأصيب العشرات بجروح يوم الجمعة خلال تفريق الأمن المصري لمظاهرات معارضة للانقلاب في الإسكندرية وحلوان، في حين خرجت مظاهرات حملت شعار "زواج أميركا من مصر باطل" بأغلب محافظات البلاد.

وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح عندما أطلق الأمن الرصاص الحي على متظاهرين في منطقة عرب غنيم بحلوان جنوبي القاهرة.

وأضاف التحالف أن قتيلين آخرين قد سقطا وأصيب حوالي 12 آخرين بجروح في الإسكندرية عندما تصدت الشرطة لمظاهرة بمنطقة الهانوفيل ظهر الجمعة.

وقال مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية اللواء ناصر العبد لوكالة رويترز للأنباء إن أحد القتيلين سقط بطلقة في الصدر، بينما سقط الآخر بطلقة في البطن. في حين أكد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية ضبط 42 شخصا خلال الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها عدة محافظات.

يذكر أن ثلاثة أشخاص قد قتلوا من بينهم مجندان وأصيب تسعة آخرون بجروح إثر تفجيرين منفصلين وقعا بمدينة الطور جنوب شبه جزيرة سيناء. كما قتل ضابط صف وأصيب ثلاثة مجندين آخرون بانفجار عبوة بدائية الصنع في كشك للمرور بحي مصر الجديدة شمال شرقي القاهرة.

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