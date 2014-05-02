أوكرانيا تشن عملية لاستعادة بلدة سلافيانسك

قال انفصاليون موالون لروسيا اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تشن "عملية كبيرة" لاستعادة السيطرة على بلدة سلافيانسك بشرق البلاد في تصاعد لأعمال العنف في أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف اليوم الجمعة أن طياراً قتل وأصيب آخرون بعد أن استخدم انفصاليون موالون لروسيا صواريخ مضادة للطائرات ضد قوات كييف , واتهم الانفصاليين باستخدام قوات من المرتزقة.

واستولت جماعات مسلحة تسعى للانضمام إلى روسيا على عدد من المباني الحكومية في مدن بشرق أوكرانيا ويبدو أن التحرك في سلافيانسك أول رد عسكري كبير من قبل كييف.

وقال مصور لرويترز أنه شاهد طائرة هليكوبتر عسكرية تطلق النارعلى مشارف البلدة وسمع مراسل صوت إطلاق نار وقال انفصاليون أنهم تعرضوا لهجوم وأن طائرة هليكوبتر واحدة اسقطت.

وقال أفاكوف في صفحته على فيسبوك "استخدم ارهابيون المدفعية الثقيلة ضد القوات الأوكرانية الخاصة بما في ذلك منصات إطلاق القذائف والمنصات المحمولة للصواريخ المضادة للطائرات وقتل طيار وهناك مصابون".

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن فياتشيسلاف بونوماريوف الذي أعلن نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك قوله أن طائرتين هليكوبتر أسقطتا وأن طياراً رهن الاحتجاز.

جاءت الاشتباكات حول المدينة بعد ساعات من تنظيم روسيا لموكب ضخم في عيد العمال بالميدان الأحمر أمس الخميس هو الأول منذ الحقبة السوفيتية وحمل العمال لافتات تأييد للرئيس فلاديمير بوتين.