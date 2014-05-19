AT&T تشتري "DIRECTV" بـ48.5 مليار دولار

مبنى "DIRECTV" (رويترز-أرشيف)

قالت شركة "DIRECTV" وهي أكبر شركة للبث الفضائي التلفزيوني في الولايات المتحدة إنها وافقت على بيع نفسها لشركة "AT&T" مقابل 48.5 مليار دولار في ثاني صفقة ضخمة تعدل مشهد صناعة البث التلفزيوني في الولايات المتحدة هذا العام.

والصفقة التي أبرمت مع شركة "AT&T" التي تتخذ من دالاس مقرا لها والتي تملك بعضا من الخدمات التلفزيونية هي أحدث صفقة في سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة التي تفكر فيها شركة ""AT&T"" للاتصالات.

وبموجب صفقة الاندماج سيحصل حملة أسهم "DIRECTV" على 95 دولارا للسهم، موزعة على 28.5 دولارا نقدا و66.5 دولارا أسهما في "AT&T"، لتكون بذلك القيمة الإجمالية للصفقة 48.5 مليار دولار كما أعلنت الشركتان، وأوضحت الشركتان في بيان أن الصفقة وافق عليها أعضاء مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع.

ومن شأن هذا الاندماج أن يخلق عملاقا ينافس عملاق التلفزيون بالكابل "كومكاست" الذي يعمل بدوره على توسيع تغطيته عبر صفقة عالقة حاليا يريد من خلالها الاستحواذ على "تايم وورنر كيبل"

ويبلغ عدد المشتركين في خدمة "DIRECTV" حوالي 20 مليون مشترك في الولايات المتحدة، ما يضعها في المرتبة الثانية في ترتيب شركات التلفزيون المدفوع، ولدى الشركة أيضا أكثر من 18 مليون مشترك في أميركا اللاتينية.

وقالت "AT&T" إنها تريد من وراء هذا الاستحواذ توسيع شبكة خدمة النطاق العريض عالي السرعة لتشمل حوالي 15 مليون مشترك غالبيتهم في مناطق ريفية.

وقالت "AT&T" إنها عرضت 95 دولارا لكل سهم من أسهم شركة "DIRECTV" في دمج للأسهم والأموال السائلة، وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 67.1 مليار دولار بما في ذلك صافي ديون شركة "DIRECTV".

ومن بين تلك العمليات عطاء لم يكلل بالنجاح للاستحواذ على شركة تي موبايل يو إس إيه في 2011 والذي لم يعد سوى أمر محتمل بعد أن فاجأت شركة كومكاست صناعة البث التلفزيوني هذا العام بعطاء قيمته 45 مليار دولار لشراء تايم وارنر كيبل.