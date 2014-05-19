"نداء تونس" يختار السبسي مرشحا للانتخابات الرئاسية

قالت الناطقة باسم حزب "نداء تونس" عائدة القليبي الاثنين إن المكتب التنفيذي للحزب عين الباجي قائد السبسي – أول رئيس وزراء ما بعد ثورة 2011 – مرشحا للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي, غير أنها أشارت إلى أن السبسي"لم يحدد موقفه بعد , لأن تاريخ الانتخابات لم يحدد بعد.

ويعتبر الباجي قائد السبسي (البالغ من العمر 87 سنة) من مخضرمي الحياة السياسية في تونس، فقد تولى مناصب عدة تحت رئاسة صانع استقلال تونس الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وفي عهد خلفه زين العابدين بن علي, و كان رئيس مجلس النواب في مطلع التسعينيات، وعضو الحزب الحاكم الذي بات محظورا، في دور ينتقده خصومه السياسيون عليه ولا سيما حركة النهضة.

وعين السبسي رئيس وزراء في شباط/فبراير 2011، بعد بضعة أسابيع من قيام الثورة, وقاد حكومة نظمت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس، في اقتراع فازت به حركة النهضة, وحصلت على أغلبية نسبية في المجلس الوطني التأسيسي. وفي حزيران/يونيو 2012 أسس "نداء تونس" الذي فرض نفسه على الساحة السياسية كأكبر خصوم الإسلاميين.

وبعد سنة 2013 التي تخللتها أزمات سياسية وأعمال عنف، اتفقت الطبقة السياسية التونسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2014.

وانسحبت النهضة من الحكم وأفسحت المجال أمام حكومة مستقلين, أوكلت إليها مهمة تنظيم الاقتراعين من أجل إنهاء المرحلة "الانتقالية الديمقراطية"، التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2011.

لكن موعد الانتخابات لم يحدد بعد , إذ أن الأطراف السياسية تتفاوض حول جدولها الزمني, لتحديد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية معا , أو منفصلتين .