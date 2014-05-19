قصف مطار بنغازي بالصواريخ واشتباكات بطرابلس

صورة أرشيفية لمسافرين ينتظران في مطار بنغازي الذي أغلقته السلطات الليبية (رويترز)

قالت مصادر بالجيش ومصادر أمنية إن اشتباكات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في بنغازي بشرق ليبيا مع قيام مجهولين بإطلاق صواريخ جراد على مطار بنينا ببنغازي.

وأفادت أنباء أيضا بوقوع قتال في منطقتين أخريين في بنغازي حيث وقعت اشتباكات بالفعل يوم الجمعة الماضي بين قوات غير نظامية يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشيات مسلحة بالمدينة. وأغلقت السلطات المطار يوم الجمعة الماضي وحظرت الطيران فوق طرابلس لأسباب أمنية.

ولم تصدر أي تصريحا أو بيانات بشكل فوري عن سقوط أي ضحايا.

من جهة أخرى وعلى صعيد الاشتباكات والتوترات في بنغازي طالبت القوات الموالية للواء الليبي المنشق خليفة حفتر البرلمان بتعليق أنشطته وتسليم السلطة إلى هيئة تضع دستورا جديدا للبلاد، جاء ذلك في بيان أصدرته قوات حفتر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في أعقاب اقتحام مبنى البرلمان.

وأعلن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في البيان الذي نقلته قناة الأحرار التلفزيونية رفضه لتعيين أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة في ليبيا.

كما قال صلاح مرغني وزير العدل الليبي في العاصمة الليبية طرابلس إن شخصين قد قتلا كما أصيب 55 آخرون في اشتباكات وقعت في العاصمة الليبية طرابلس، ودعا مرغني أيضا خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني أطراف الصراع إلى إلقاء السلاح وبدء حوار.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية إن عدد جرحى الاشتباكات بطرابلس بلغ 66 شخصا.