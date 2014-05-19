فوز ائتلاف المالكي في الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات الاثنين -في مؤتمر صحافي بالعاصمة العراقية بغداد- فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية دون الحصول على أغلبية.

وحصل ائتلاف دولة القانون على 92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان، وأشارت المفوضية إلى أنه ائتلاف دولة القانون نال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات، هي: العاصمة بغداد وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية.

وبحسب المفوضية، فقد حل ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم في المرتبة الثانية بعد حصوله على 29 مقعدا، يليه ائتلاف الأحرار المنبثق عن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المرتبة الثالثة بـ28 مقعدا، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني بـ24 مقعدا، وائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ23 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ21 مقعدا، وائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بعشرين مقعدا، وائتلاف العربية بزعامة صالح المطلق بعشرة مقاعد.

وقالت المفوضية في ختام مؤتمرها الصحفي إن النتائج ستنشر في الجريدة الرسمية، وأعلنت فتح باب الطعون فيها.

وتحدثت المفوضية عن محاولات لعرقلة الانتخابات وعمليات تلاعب شابت التصويت، مشيرة إلى إلغاء نتائج الانتخابات في ثلاثمائة محطة.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ رحيل القوات الأميركية عن العراق عام 2011.