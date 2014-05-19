برنت فوق 110 دولارات بسبب الاشتباكات في ليبيا

حذرت وكالة الطاقة من شح الإمدادات إذا لم ترفع أوبك إمداداتها (الجزيرة مباشر-أرشيف)

ارتفع خام برنت متخطيا 110 دولارات للبرميل اليوم الاثنين نتيجة تجدد المخاوف بشأن إنتاج النفط الليبي إثر الاشتباكات في بنغازي الجمعة الماضية وطرابلس الغرب وهي أسوأ أعمال العنف في طرابلس منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

فقد اقتحم مسلحون البرلمان الليبي أمس الأحد وطالبوا بتعليق أعماله معلنين الولاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو الأمر الذي قد يعمق حالة الفوضى في الدولة المنتجة للنفط.

وارتفع برنت 28 سنتا إلى 110.03 دولارات للبرميل، وارتفع الخام الأميركي 63 سنتا للبرميل إلى 102.65 دولار للبرميل.

وانخفض إنتاج ليبيا إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا من 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بشكل هائل عن مستوى الإنتاج العام الماضي والبالغ 1.4 مليون برميل يوميا.

من جهته صرح كومرتس بنك معلقا على ارتفاع خام برنت أن هذا الارتفاع يعضده إلى حد بعيد تحذير وكالة الطاقة الدولية نهاية الأسبوع الماضي، فقد توقعت شحا في سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري إذا لم ترفع أوبك إنتاجها وإمداداتها بشكل كبير يعوض النقص المتوقع في الإنتاج والتصدير في ليبيا البلد النفطي الواقع في شمال أفريقيا.