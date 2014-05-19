البث الحي
منوعات

القوات الخاصة الليبية تعلن انضمامها إلى اللواء المتقاعد حفتر

19/5/2014

أعلن العقيد ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة الليبية الاثنين انضمام قواته إلى قوات موالية للعقيد  الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعركة ضد المجموعات المسلحة.  ويأتي الإعلان بعد أن زحفت قوات حفتر على بنغازي شرق ليبيا كما اقتحمت قوات أخرى مقر المؤتمر  العام في العاصمة طرابلس.

وكان آمر قاعدة طبرق الجوية الليبية العقيد إبراهيم عبد ربه أعلن في وقت سابق لـ"بوابة الوسط" الإخبارية أن القاعدة بصدد إصدار بيان تُعلن فيه  الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي التابع للواء حفتر.

يذكر أن قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة قد أعلن في وقت سابق  في بيان باسم الجيش الليبي تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف حكومة الطوارئ مواصلة تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات.

وقال فرنانة في البيان العسكري إن الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدا "للإرهاب والمتطرفين"، وإنهم استعادوا السلطة من يد من فرط في الأمانة. وأوضح أن ما تم من حراك في طرابلس الأحد ليس انقلابا على  السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبي.

 

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)