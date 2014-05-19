القوات الخاصة الليبية تعلن انضمامها إلى اللواء المتقاعد حفتر

أعلن العقيد ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة الليبية الاثنين انضمام قواته إلى قوات موالية للعقيد الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعركة ضد المجموعات المسلحة. ويأتي الإعلان بعد أن زحفت قوات حفتر على بنغازي شرق ليبيا كما اقتحمت قوات أخرى مقر المؤتمر العام في العاصمة طرابلس.

وكان آمر قاعدة طبرق الجوية الليبية العقيد إبراهيم عبد ربه أعلن في وقت سابق لـ"بوابة الوسط" الإخبارية أن القاعدة بصدد إصدار بيان تُعلن فيه الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي التابع للواء حفتر.

يذكر أن قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة قد أعلن في وقت سابق في بيان باسم الجيش الليبي تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف حكومة الطوارئ مواصلة تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات.

وقال فرنانة في البيان العسكري إن الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدا "للإرهاب والمتطرفين"، وإنهم استعادوا السلطة من يد من فرط في الأمانة. وأوضح أن ما تم من حراك في طرابلس الأحد ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبي.