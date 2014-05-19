الاتحاد الأوروبي: سنواصل مراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر

المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ماريو ديفد مواصلة مراقبة الانتخابات (Getty)

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في القاهرة أنه سيواصل مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري، بعد يومين من إعلان عدوله عن مراقبة هذه الانتخابات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي الذي سبق ووافق على دعوة من السلطات المصرية وبدا في نشر مراقبيه في منتصف إبريل، أنه تسلم أخيرا من الجمارك المصرية معدات الاتصال الخاصة ببعثته.

وقال ماريو ديفد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في القاهرة إن "بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على مواصلة مهمتها لكن سيكون علينا إجراء بعد التعديلات".

وأوضح ديفد أن 45 من مراقبي البعثة موجودون في القاهرة حاليا وسيتم نشرهم قريبا عبر مدن مصر.

وأشار ديفد إلى أنه التقى المرشحين للانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي -الذي قاد عملية عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي- والمرشح حمدين صباحي.

وأضاف ديفد أن "بعثات مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات لا تمنح شرعية للانتخابات أو تثبت النتائج"، رافضا إعطاء أي تعليق على الانتخابات التي ستجري إثر حملة قمع تشنها السلطات المصرية ضد أنصار ومؤيدي مرسي وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين.

وخلفت تلك الحملة حوالي 1400 قتيل معظمهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية.

كما اعتقلت السلطات أكثر من 15 ألف شخص أغلبيتهم الساحقة من جماعة الإخوان المسلمين والتي صدرت على المئات من أعضائها أحكام جماعية بالإعدام والسجن في محاكمات سريعة.

وتعد الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاق انتخابي يجرى في مصر منذ عزل مرسي بعد الاستفتاء على الدستور الذي جرى في يناير الماضي وجرى إقراره بعد موافقة 98.1% من المصوتين.