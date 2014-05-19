استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

قدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني المعارض أسعد مصطفى استقالته الاثنين ، بعد خلاف مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا.

وأوضح مصدر مقرب من الوزير المستقيل أنه استقال مساء الأحد احتجاجا على نقص الأموال المقدمة إلى مقاتليه من رئيس الائتلاف , لكن مصدرا في الائتلاف قال إن مصطفى استقال بعد أن رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتا، بدلا من رئيس الوزراء الحالي أحمد طعمة, وأن المعارضة المسلحة لم تحقق تقدما يذكر تحت إدارته.

وقد عين أسعد مصطفى في منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة للائتلاف الوطني السوري المعارض لإدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة في البلاد.

لكن حكومة المعارضة في المنفى لم تتمكن من السيطرة على جماعات المعارضة المتناحرة، ولم تتلق سوى مساعدات هامشية من داعميها الغربيين.

وعمل مصطفى -وهو في الستينيات من عمره- وزيرا للزراعة في حكومة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، لكنه انشق بعد اندلاع الثورة المناهضة للنظام في مارس/آذار عام 2011.

ويذكر أن أحمد الجربا سيظل رئيسا للائتلاف الوطني السوري المعارض حتى يونيو/حزيران حين يتم انتخاب رئيس جديد أو تمديد فترة رئاسته.