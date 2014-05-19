البث الحي
منوعات

استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

19/5/2014

قدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني  المعارض  أسعد مصطفى استقالته  الاثنين ، بعد خلاف مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا.

وأوضح مصدر مقرب من الوزير المستقيل  أنه استقال مساء الأحد احتجاجا على نقص الأموال المقدمة إلى مقاتليه من رئيس الائتلاف ,  لكن مصدرا في الائتلاف قال إن مصطفى استقال بعد أن رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتا،  بدلا من رئيس الوزراء الحالي أحمد طعمة, وأن المعارضة المسلحة  لم تحقق تقدما يذكر تحت إدارته.

وقد عين أسعد مصطفى في منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة للائتلاف الوطني السوري المعارض لإدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة في البلاد.

لكن حكومة المعارضة في المنفى لم تتمكن من السيطرة على جماعات المعارضة المتناحرة، ولم تتلق سوى مساعدات هامشية من داعميها الغربيين.

وعمل مصطفى -وهو في الستينيات من عمره- وزيرا للزراعة في حكومة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، لكنه انشق بعد اندلاع الثورة المناهضة للنظام  في مارس/آذار عام 2011.

ويذكر أن أحمد الجربا  سيظل رئيسا للائتلاف الوطني السوري المعارض حتى يونيو/حزيران حين يتم انتخاب رئيس جديد أو تمديد فترة رئاسته.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)