أسترا زينكا ترفض عرض فايزر الأسطوري لشرائها

ليف جوهانسن: لم تقدم فايزر مبررات إستراتيجية مقنعة (الجزيرة مباشر-أرشيف)

رفضت أسترا زينيكا البريطانية عرضا نهائيا من فايزر الأميركية لشرائها وهو ما يلقي بظلال من الشك على خطة شركة الصناعات الدوائية الاميركية العملاقة لإقامة أكبر مجموعة صناعة دوائية في العالم.

من جهته قال ليف جوهانسن رئيس مجلس إدارة أسترا زينيكا مبررا أسباب الرفض "يبدو أن الدافع الرئيسي لفايزر منذ بداية مسعاها لشراء أسترا زينيكا هو تحقيق مزايا مالية للمساهمين من خلال خفض التكلفة وتقليص الضرائب.

وتابع "منذ أول اجتماع في يناير الماضي حتى أحدث مفاوضات الأحد الماضي، وفي الاتصالات الهاتفية بين الجانبين أخفقت فايزر في تقديم أسباب مقنعة على مستوى الإستراتيجية والأنشطة والقيمة.

وجاء الرفض بعد تسع ساعات فقط من إعلان فايزر رفع سعر عرضها إلى 55 جنيها إسترلينيا للسهم، وهو ما يعني أن السعر الإجمالي النهائي الذي قدمته فايزر لصفقة الشراء يبلغ حوالي 70 مليار جنيه إسترليني "118 مليار دولار".

وأبلغت فايزر أسترا زينيكا انسحابها من مفاوضات الشراء في حالة رفض هذا العرض الأخير.

وهوت أسهم أسترا زينيكا 13% إلى 42 إسترلينيا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تبدد احتمالات إبرام الصفقة.

وكانت شركة فايزر تريد تكوين أكبر مجموعة لصناعة الأدوية في العالم بهذه الصفقة لكنها قوبلت بمعارضة شديدة، إذ يخشى ساسة وعلماء من تقليص الوظائف والأبحاث في بريطانيا.

وقال ليف جوهانسن رئيس مجلس إدارة أسترا زينيكا إنه أوضح في مناقشات مع فايزر أن مجلس الإدارة لا يمكنه تقديم توصية بقبول العرض إلا بعد رفع السعر السابق الذي تقدمت به يوم الجمعة الماضي ويبلغ 53.50 إسترلينيا عشرة بالمئة على الأقل ليصل سعر السهم إلى 58.85 جنيها إسترلينيا.

وقد انتقد جوهانسن غياب مبرر صناعي لخطوة فايزر وكذلك مخاطر غير معلومة للمستثمرين بسبب خطة ضريبية بريطانية مثيرة للجدل واحتمال إلغاء وظائف في أقسام العلوم الحيوية في بريطانيا والسويد والولايات المتحدة.