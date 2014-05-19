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أردوغان: نعمل على خفض سن الترشح للبرلمان

19/5/2014

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف لخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية ليصبح 18 عاماً، معرباً عن رغبته برؤية دور فاعل للشباب في آلية صنع القرار في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد شبابي بمناسبة احتفال تركيا بعيد الشباب الذى يصادف اليوم الاثنين، موضحاً أن حكومته حين بدأت عملها عام 2002، وعدت بخفض سن الترشح من 30 إلى 25 عاما، ونفذت وعدها.

وعبر أردوغان عن ثقته في عقلانية الشباب التركي، وقال إن دخولهم البرلمان سيشكل نقطة تحول نوعى، ويضفى على البرلمان مزيداً من الحيوية، وسيسهم في تنمية قدرات الشباب، مما سينعكس إيجاباً على المجتمع.

وأوضح أردوغان أن حكومته تعمل على إصدار قانون بهذا الشأن،في العام التشريعى الحالى، أو العام المقبل، مشدداً على ضرورة ترسيخ ثقافة فتح الأبواب للشباب، والتخلي عن منطق أن السياسي يجب أن يكون مسناً، مدللا على أن الدول الغربية مثل ألمانيا وهولندا قامت بتخفيض سن الترشح لتسمح للشباب بممارسة السياسة بفعالية.

وتطرق أردوغان فى حديثة لمواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أنها تحولت إلى أداة تحريض واستثمار لمشاعر الشباب، من أصحاب الإيديولوجيات، الذين يرون أنفسهم، أنهم وحدهم على حق، كما حدث في مصر وأوكرانيا، وانهم يريدون أن يفعلوا الشيء ذاته في تركيا ويورطوا شبابها، مؤكداً أن حكومته تعتبر توجيه الانتقادات والاحتجاجات والمظاهرات من أهم أسس الحرية، وحق لكل فرد، على أن لا يتم استغلال هذا الحق للحد من حرية الآخرين، وإلحاق الضرر بالبلاد والشباب.

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