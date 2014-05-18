"Quest Visual" للترجمة تنتقل لغوغل بصفقة استحواذ

استحوذت "غوغل" على شركة "Quest Visual" الناشئة والمتخصصة في تطوير تقنيات للترجمة باستخدام الواقع الافتراضي المعزز بتقنيات المسح المرئي في صفقة لم تكشف أي من الشركتين عن قيمتها أو ملابساتها.

وبموجب صفقة الاستحواذ تلك سينتقل فريق العمل الخاص بشركة "Quest Visual" للعمل تحت إدارة غوغل، حيث ينتظر أن يساهم بشكل فعال في تطوير خدمة الترجمة "Google Translate" التي تقدمها الشركة عبر الويب وعبر تطبيقات الأجهزة الذكية.

وقال فريق عمل الشركة الناشئة عبر موقعها الرسمي إنه وبإنضمامه إلى غوغل سيتم نقل تقنيات "Quest Visual" بالكامل إلى خدمة "Google Translate" لتوسيع قاعدة اللغات التي تغطيها خدمة الترجمة وزيادة مميزاتها الفنية والقدرة على التعرف على الترجمة.

وكانت شركة "Quest Visual" قد عرفت في الفترة الأخيرة بتطويرها لتطبيق للأجهزة الذكية يعتمد بشكل أساسي على تقنية الواقع المعزز بتقنية المسح البصري الآلي لتوفير ترجمات فورية لمستخدميه بين مجموعة من اللغات المختلفة.

ويستخدم تطبيق "Quest Visual" كاميرات الأجهزة الذكية لتصوير الكلمات ومسحها بصريا للتعرف عليها ومن ثم ترجمتها بشكل فوري إلى سبع لغات مختلفة هي الإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية، ومن مميزاته أيضا أن ه لايحتاج للاتصال بالإنترنت حتى يعمل.

ولم توضح شركة "Quest Visual" موقفها من الاستمرار في دعم تطبيق "WORD LENS" بعد الانضمام إلى غوغل، إلا أنها أكدت أن التطبيق وكافة باقات اللغات المتوافرة له متاحة للتنزيل بشكل مجاني لحين إتمام الانضمام.

يذكر أن شركة "Quest Visual" أنشئت في عام 2009 كشركة لتطوير تقنيات الترجمة ثم أطلقت الإصدار الأول من تطبيق "WORD LENS" لنظام "IOS" عام 2010، ثم أتبعته بإصدار لأندرويد في عام 2012، وأخيرا إصدار مخصص لنظارة غوغل في العام الماضي.