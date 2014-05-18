قيادي فلسطيني: حكومة التوافق ستعلن الأسبوع المقبل

أكد عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف الأحد، أن خطوات تنفيذ المصالحة الفلسطينية تسير بشكل جدي، متوقعا إعلان حكومة الوفاق الوطني الأسبوع المقبل، وقبيل انقضاء المهلة المحددة لها.

وقال أبو يوسف للجزيرة نت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعود إلى الأراضي الفلسطينية الثلاثاء القادم، وسيجري مشاوراته النهائية بشأن الحكومة على أن تعلن قبل انتهاء الأسابيع الخمسة.

وكانت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) اتفقتا في 23 أبريل/نيسان الماضي على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق من الشخصيات المستقلة في مدة أقصاها خمسة أسابيع.

وأضاف أبو يوسف أن حركتي فتح وحماس توافقتا على أغلب أسماء الحكومة التي ستبقي على عدد من الوزراء المستقلين في حكومة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، الذي سبق ووضع استقالته في تصرف الرئيس عباس.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس فور تشكيلها، ولن تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، موضحا أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة بعد شهر من تشكيل الحكومة وفق اتفاق القاهرة في 2011.

في سياق متصل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية تقديرها بأن تعترف الرباعية الدولية بحكومة التوافق في حال لم تشارك فيها حركة حماس بشكل مباشر.

وتوقعت المصادر أن تصدر اللجنة الدولية بيانا قريبا يسد الطريق أمام محاولات إسرائيل إقناع المجتمع الدولي بمقاطعتها.