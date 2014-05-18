البث الحي
منوعات

تزايد مستمر في أعداد اللاجئين السوريين في لبنان

18/5/2014

أعلن تقرير أممي الأحد أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ في نهاية الأسبوع الحالي 1.014.530 مليون لاجئ. وسجلت منطقة البقاع شرق لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين حيث بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 347,714 بينما لا يزال 31,232 بانتظار التسجيل.

كما حلت بيروت ومنطقة جبل لبنان بالمرتبة الثالثة وبلغ عدد المسجلين 269,228، بينما لا يزال 13,603 بانتظار التسجيل. وجاءت منطقة الجنوب اللبناني بالمرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد المسجلين 125,925 بينما لا يزال 1,600 بانتظار التسجيل.

وتمّ تسجيل أكثر من 9 آلاف نازح لدى المفوضية خلال هذا الأسبوع، فبلغ بذلك مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر من 150 ألف شخص.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)