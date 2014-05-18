تزايد مستمر في أعداد اللاجئين السوريين في لبنان

أعلن تقرير أممي الأحد أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ في نهاية الأسبوع الحالي 1.014.530 مليون لاجئ. وسجلت منطقة البقاع شرق لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين حيث بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 347,714 بينما لا يزال 31,232 بانتظار التسجيل.

كما حلت بيروت ومنطقة جبل لبنان بالمرتبة الثالثة وبلغ عدد المسجلين 269,228، بينما لا يزال 13,603 بانتظار التسجيل. وجاءت منطقة الجنوب اللبناني بالمرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد المسجلين 125,925 بينما لا يزال 1,600 بانتظار التسجيل.

وتمّ تسجيل أكثر من 9 آلاف نازح لدى المفوضية خلال هذا الأسبوع، فبلغ بذلك مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر من 150 ألف شخص.