مسؤول أوكرانى يدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشيتسيا إن الغرب يجب أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا التي تشن "حربا خفية" فى شرق أوكرانيا

وأضاف ديشيتسيا فى مقابلة مع صحيفة دى فيلت الألمانية أنه يجب أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة تضرب قطاعات اقتصادية بعينها مثل البنوك وتستهدف صناع القرار فى روسيا،وأنه من المهم أيضا فرض عقوبات وقائية قبل أن تتسبب روسيا في مزيد من الضرر.

ودعا ديشيتسيا السياسيين الألمان إلى أن يدركوا أن روسيا لن تتوقف عند لوغانسك ودونيتسك" وقال إنهم إذا أرادوا ألا يتحملوا مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة فإنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تكون أكثر صرامة مع روسيا

وقال ديشيتسيا إن بوتين لا يعتزم غزو أوكرانيا "صراحة" لأنه يخشى التبعات مثل فرض المزيد من العقوبات وإن الكرملين يرسل من وصفهم بالإرهابيين لإثارة الاضطرابات وجعل الجزء الشرقي من البلاد تحت سيطرته."

وأشار إلى أن معظم الأسلحة التي يستخدمها الانفصاليون تأتى من روسيا مثل بنادقهم الآلية التي قال إنها من مخازن الجيش الروسي ولا يستخدمها سوى جيش روسيا ولا يمكن الحصول عليها من أي مكان آخر.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة مجموعات من العقوبات على روس وبعض الشركات الروسية واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإثارة حركات تمرد فى شرق أوكرانيا وهو ما نفاه بوتين.

يذكر أن ألمانيا تقيم علاقات اقتصادية قوية مع روسيا وتسعى الصناعة الألمانية جاهدة لإثناء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا وتحذر من أضرار مستمرة على الشركات المحلية والاقتصاد على نطاق أوسع إذا استهدفت موسكو بشدة