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فرنسا تستضيف قمة لمكافحة الإرهاب

17/5/2014

تستضيف فرنسا اليوم السبت، قمة لمكافحة الإرهاب في نيجيريا وجيرانها الأفارقة،  وقد دعا الرئيس الفرنسي إلى القمة لمناقشة استراتيجيات التصدي لجماعة بوكو حرام التي اختطفت أكثر من 200 فتاة، من مدرسة في بلدة تشيبوك بشمال نيجيريا في 14 أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك فيها الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان، وممثلون عن تشاد والكاميرون والنيجر وبنين وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد أثارت عملية الاختطاف تنديدا دوليا , وأرسلت الولايات المتحدة مسؤولين عسكريين ومحققين وخبراء طب شرعي إلى نيجيريا , بعد أن تعهدت وبريطانيا والصين وفرنسا وكندا بالمساعدة في البحث عن الفتيات ,

كما أرسلت فرنسا مجموعة من خبراء الاستخبارات لنفس الغرض ,  بعدما أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب عبر الحدود تضم  ثلاثة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل. 

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