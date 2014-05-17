سينغ: انتخابات نيودلهي رسخت الديمقراطية في الهند

قال مانموهان سينغ رئيس وزراء الهند المنتهية ولايته اليوم السبت إن الانتخابات الاخيرة التي شهدتها بلاده عززت من وضع الديمقراطية في الهند. ويستعد سينغ لترك منصبه غداة اسوأ هزيمة تلحق بحزبه المؤتمر الوطني الهندي.

وأكد سينغ في تصريحات له ضرورة احترام الحكم الذى اصدره الشعب ، وأضاف أن الانتخابات رسخت اسس الدولة الديمقراطية, وردا على فضائح الفساد التي عانت منها حكومته ، قال سينغ إن حياته وفترتي توليه منصبه العام صفحة مفتوحة.

وكان حزب المعارضة الرئيسي الهندوسي بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودى المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء ، قد حقق فوزا فى الانتخابات البرلمانية الهندية.

حيث حصل الحزب على أغلبية بسيطة بحصوله على 282 مقعدا مقابل 44 مقعدا فقط لحزب المؤتمر الوطني الهندي في مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 543 مقعدا ، وفقا للنتائج المؤقتة الصادرة عن لجنة الانتخابات.

ومن المتوقع ان يتقدم سينغ ، الذى شغل منصب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات ، باستقالته من منصبه للرئيس الهندي براناب موخيرجى اليوم السبت.