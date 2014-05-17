البث الحي
منوعات

القادة الأفارقة المجتمعون بباريس"يعلنون الحرب"على بوكو حرام

17/5/2014

تبنت خمس دول إفريقية اجتمعت السبت في باريس بدعوة من الرئيس فرنسوا أولاند خطة تحرك إقليمية للتصدي لجماعة بوكو حرام التي باتت تشكل تهديدا كبيرا في إفريقيا.

ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند المشاركين في القمة حول الأمن في نيجيريا إلى وضع خطة شاملة لمواجهة جماعة بوكو حرام، وقال أولاند في حضور نظرائه رؤساء نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وبنين وممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إن بوكو حرام باتت خطرا كبيرا على غرب ووسط إفريقيا ، وتأكدت علاقاتها مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيمات إرهابية أخرى على حد قوله.

وأوضح الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر"أنه تم الاتفاق على خطة لتنسيق المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات وقيادة مركزية للإمكانات ومراقبة الحدود وتأمين وجود عسكري حول بحيرة تشاد وقدرة على التدخل في حال الخطر"، وأضاف "لا تحتاج فرنسا إلى نشر وحدات عسكرية، إنها موجودة من قبل في المنطقة".

من جهته أعلن رئيس تشاد إدريس ديبي أن هناك اتفاقا بين القوى الإقليمية على شن ما وصفه بحرب شاملة ضد بوكو حرام. كما أكد عزم الدول على مواجهة الإرهابيين الذين يفسدون المنطقة، معتبرا أنه من غير المسموح ترك إفريقيا ضحية للفوضى، وأضاف أن الدول المجاورة لنيجيريا مستعدة لشن حرب شاملة على جماعة بوكو حرام مع تزايد المخاوف من أن يمتد نشاط الجماعة إلى خارج حدود نيجيريا مما يقوض استقرار المنطقة "هناك تصميم على التعامل مع هذا الوضع من الآن فصاعدا شن حرب وحرب شاملة على بوكو حرام"

وأعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان الذي تعرض لانتقادات لتباطئه في الرد على تجاوزات بوكو حرام التزامه الكامل بالسعي إلى العثور على نحو مائتي تلميذة محتجزة لدى بوكو حرام منذ أكثر من شهر، وقال "نحن ملتزمون بالكامل للعثور على الفتيات أينما كن".

وقال رئيس الكاميرون بول بيا في المؤتمر "نحن هنا لنعلن الحرب على بوكو حرام". وبدوره قال رئيس بنين توماس بوني يايي "نحن مصممون على تنسيق جهودنا وإمكاناتنا على المستوى الإقليمي والدولي، معتبرا أن عدم التسامح الديني لم يعد له مكان في إفريقيا.

ولفت رئيس النيجر محمد ايسوفو إلى أن قمة باريس كانت أيضا فرصة لبحث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)