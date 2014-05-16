وصول وفد الاتحاد الأفريقي إلى القاهرة لمراقبة الانتخابات

وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة وفد من الاتحاد الأفريقي قادماً من إثيوبيا في زيارة لمصر للإعداد لمشاركة الاتحاد في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و 27 أيار/مايو الجاري.

وصرحت مصادر دبلوماسية مصرية كانت في استقبال وفد الاتحاد أنه يضم خمسة من كبار مسؤولي الأمانة العامة ، وصلوا على متن الطائرة الأثيوبية القادمة من أديس أبابا.

ويلتقى الوفد خلال زيارته عدداً من المسؤولين بالحكومة واللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وفد من الاتحاد في مراقبة الانتخابات الرئاسية.

يبلغ عدد أعضاء وفد المراقبة الافريقي 43 مراقباً، يبدأون في التوافد على القاهرة بداية من 19 الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد تطوراً إيجابياً في موقف الاتحاد الافريقي تجاه التطورات في البلاد عقب أحداث 30 يونيو الماضي وعزل الرئيس محمد مرسي.

وتأتي مشاركة الاتحاد الافريقي في مراقبة الانتخابات رغم تعليق مجلس السلام والأمن التابع له في الخامس من تموز/يوليو 2013 بعد يومين من عزل مرسي، عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب ما وصفه بـتغييرات حكومية غير دستورية في البلاد‏.

وتشهد القاهرة خلال الأيام المقبلة توافد العشرات من المراقبين الدوليين الذين يمثلون منظمات دولية وإقليمية ومنظمات المجتمع المدني الدولي للمشاركة في مراقبة الانتخابات .