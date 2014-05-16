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فيديو:تحطم صاروخ فضائي روسي بعد انطلاقه

16/5/2014

تحطم صاروخ روسي من طراز بروتون-إم كان يحمل قمراً صناعيا إلى الفضاء، بعد 9 دقائق من انطلاقه من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وكالة "روسكوسموس" للفضاء الروسية، اليوم الجمعة، أن محركات الصاروخ توقفت عن العمل، ما أدى إلى تحطم الصاروخ واحتراقه في الغلاف الجوي، إلا أنها لم تستبعد سقوط بعض قطع الحطام الصغيرة على الأرض.

وتابعت الوكالة أنه يجري حالياً التحقيق في أسباب الحادثة، موضحة أن انطلاق الصاروخ تم في الوقت المحدد له، لكن الاتصال به انقطع بعد مرور 540 ثانية، قبل أن تتوقف المحركات عن العمل، ما منع انفصال رأس الصاروخ عن جسمه الحامل.

ورجحت مصادر في الصناعة الفضائية الروسية سقوط حطام الصاروخ في منطقة ألتاي أو مقاطعة أمور شرق روسيا.

وكان الصاروخ يحمل قمر اكسبريس- أ إم 4 إر الذي يعد من أقوى الأقمار الروسية المزودة بتقنية عالية للاتصالات.

ويعتبر القمر، نسخة ثانية لقمر أنتج في وقت سابق، لكن حريقاً اندلع فيه بعد إطلاقه في آب/أغسطس من العام 2011 وأدى إلى سقوطه على الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر عملية إطلاق فاشلة لوكالة الفضاء الروسية جرت في تموز/يوليو في العام 2013، عندما تحطم صاروخ بروتون-إم وهو يحمل 3 أقمار صناعية كان من المزمع ضمها إلى منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة.

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