البث الحي
منوعات

شركة أسلحة صينية تنفي تصدير غاز الكلور لسوريا

16/5/2014

قالت أكبر شركة مصنعة للسلاح في الصين إنها لم تصدر لسوريا قط غازا أو أسطوانات الكلور بعد أن أفادت تقارير بأن أسطوانات غاز الكلور التي استخدمت فيما يشتبه أنه هجوم بالغاز السام في سوريا كانت تحمل اسم الشركة الصينية العملاقة.

وذكرت شركة نورث إنداستريز جروب أو (نورينكو) أن الشعار المطبوع على الأسطوانات ليس مطابقا لشعارها، كما قالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يصدر تقارير خاطئة بشأن أنشطتها.

وقالت الشركة في بيان "تشعر شركة نورينكو بقلق بالغ بشأن واقعة الهجوم بغاز الكلور في سوريا وتبعاته ومنذ ذلك الحين ونحن نراجع عقودنا السابقة وملفاتنا القديمة، وبناء عليه تعلن شركة نورينكو استنادا إلى تحقيقاتها الداخلية أنها لم تصدر لسوريا قط غاز الكلور أو أسطواناته".

ونشر نشطاء معارضون في قرية كفر زيتا التي تسيطر عليها المعارضة في شمال محافظة حماة مقطع فيديو يظهر أشخاصا يعانون من الاختناق بعد ما قالوا إنه هجوم بقنابل ألقيت من مروةحيات يومي 11 و12 أبريل الماضي.

وأظهرت لقطات أخرى أسطوانة منفجرة جزئيا تحمل الرمز الكيميائي للكلور إلى جانب شعار نورينكو، ولم يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو تلك.

بدورها قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعتقد أن نورينكو لم تنتهك أي معاهدات دولية، كما تقول الصين إنها تعارض إنتاج الأسلحة الكيماوية واستخدامها وتفي بالتزاماتها الدولية تجاه عدم نشر الأسلحة الكيميائية.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

أجمل 3 أهداف في 2020: فيفا يعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل (فيديو)

قائمة فيفا للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم ضمت كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي (فيفا)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)