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دايو الكورية تفوز بصفقة ضخمة لتشييد طرق بقطر

16/5/2014

فازت شركة دايو الكورية الجنوبية للتشييد بصفقة قيمتها 910 ملايين دولار لبناء طرق سريعة لصالح هيئة الأشغال العامة القطرية.

وتربط الطرق السريعة بين مدينة الخور ومدينة راس لفان الصناعية وتمتد إلى مدينة مسيعيد لمسافة 200 كلم وربطها بطريق دخان السريع.

وستقوم دايو بتشييد طرق سريعة مكونة من 14 مسارا في الاتجاهين بطول 42 كلم بما فيها خمسة تقاطعات طرق وجسور وإنشاء نظام للنقل الذكي ومنظومة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتشمل الصفقة التصميم الأساسي والإشراف على التنفيذ والتشييد الذي سيستغرق 35 شهرا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في دايو قوله إن هذه الصفقة تعتبر ثالث أكبر صفقة من حيث القيمة تفوز بها شركة محلية كورية لتشييد طرق سريعة في الخارج، وأضاف أن قيمة العقود الخارجية التي وقعتها شركة دايو هذا العام بلغت حتى الآن 2.68 مليار دولار.

وتابع المسؤول أنه يُتوقع أن تحقق الشركة هدفها المالي للعام الجاري والمتمثل في بلوغ تعاقداتها على مشاريع خارجية إلى 7.2 مليارات دولار هذا العام نظرا لارتفاع الطلبيات الخارجية خلال النصف الثاني من العام.

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