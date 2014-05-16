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الصين تدعو إلى تعيين مبعوث أممي جديد لسوريا

16/5/2014

 

دعت الصين الأمم المتحدة، إلى تعيين وسيط جديد خاص بسوريا بأسرع ما يمكن، ومواصلة السعي لتحقيق عملية التسوية السياسية من أجل المساعدة بحل الأزمة السورية .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، "هوا تشون يينغ"، قولها في موجز صحفي ، تعليقاً على استقالة المبعوث الأممي والعربي لسوريا، الأخضر الابراهيمي، إن الأمم المتحدة عليها تعيين وسيط جديد خاص بسوريا بأسرع ما يمكن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة،" بان كي مون"، أعلن الثلاثاء، أنه قبل طلب الإبراهيمي الاستقالة، مضيفاً أن الاستقالة ستكون سارية المفعول اعتباراً من 31 أيار/مايو الجاري.

وأشارت "هوا" إلى أن الإبراهيمي التزم بتعزيز حل سياسي للقضية السورية، وأدى دورا بناء في هذه العملية، مثمنة عمل الإبراهيمي.

وأبدت دعم "بيجين" لجهود الوساطة التي قام بها إبراهيمي، مجدداً التأكيد على أن الحل السياسي هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة السورية .

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أنه من المحتم الدفع باتجاه وقف إطلاق النار، وإنهاء أعمال العنف بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة، بالإضافة إلى استئناف الحوار والمفاوضات، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده في هذا الصدد .?

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