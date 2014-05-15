نقابات عمال تركية تدعو إلى إضراب عام

دعت أربع نقابات عمال تركية إلى إضراب عام لمدة يوم واحد الخميس احتجاجا على أسوأ كارثة صناعية في البلاد قتل فيها 282 شخصا على الأقل في منجم للفحم بغرب تركيا.

وعبرت نقابات العمال التي تمثل عددا من الصناعات عن غضبها بشأن ما تقول إنه معايير سلامة سيئة منذ تأجير المنجم الواقع في منطقة سوما على بعد نحو 480 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من اسطنبول والذي كانت تديره الدولة في السابق لشركة خاصة.

وجاء في بيان من نقابات العمال قولهم "ترك مئات من إخواننا العاملين في سوما للموت منذ البداية من خلال إجبارهم على العمل في عمليات إنتاج تتسم بالوحشية من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح". ومضى البيان الذي حث الشعب على ارتداء الملابس السوداء يقول "ندعو الطبقة العاملة والعمال وأصدقاء العمال إلى الوقوف إلى جانب أشقائنا في سوما".

وقد اندلعت احتجاجات في مدن رئيسية في تركيا, أنحى المشاركون فيها باللائمة على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بسبب ما قالوا إنه تجاهله لتحذيرات بشأن إجراءات السلامة اللازمة لتأمين عمال المناجم.