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نتنياهو يبحث عن بديل دبلوماسى بعد فشل محادثات السلام

15/5/2014

نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية  الخميس عن مسؤول رفيع المستوى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقى بعد عودته من اليابان اليوم مسؤولين حكوميين وأمنيين لاستكشاف الخيارات الدبلوماسية البديلة بعد توقف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وكان نتنياهو قال فى اجتماع حكومى قبل أسبوعين إنه يريد أن يقدم الوزراء أفكارا حول الخطوات التى يمكن لإسرائيل اتخاذها فى خضم الوضع الجديد الذى خلقه توقف المفاوضات وتطور ملف المصالحة بين فتح وحماس.

وكان نتنياهو قال فى مقابلة مع صحيفة يابانية خلال زيارته إنه منزعج لتوقف المحادثات مع الفلسطييين وتداعياتها على إسرائيل.

وقال لا أعتقد أن أحدا يرغب فى استمرار الوضع الراهن، ولا أريد هذا، وشرعت فى مشاورات مع شركائى فى ائتلافى الحكومى وغيرهم، لمعرفة ما إذا كان هناك بدائل ، لأنى أعتقد أن الوضع الراهن ليس فكرة جيدة ، ولانى لا أريد دولة ثنائية القومية".

إلا أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين، الذين طلبوا من الصحيفة عدم ذكر أسمائهم، ألمحوا إلى أن نتنياهو ربما يكون أكثر رغبة فى إرضاء وزيرة العدل تسيبى ليفنى ووزير المالية يائير لابيد أكثر من إحداث تطور فعلى فى الصراع مع الفلسطينيين

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