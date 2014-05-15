نتائج فحوص كورونا جاءت سلبية لعاملين صحيين بفلوريدا

عاملة تحاليل طبية بالمستشفى الذي عولج به مريض مصاب بكورونا بولاية فلوريدا (أرشيف-رويترز)

قال مسؤول صحي أميركي إن نتائج تحاليل أجريت لاثنين من العاملين في مستشفى بولاية فلوريدا ظهرت عليهما أعراض مرضية بعد أن خالطا مريضا أصيب بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) جاءت سلبية.

وأكد مسؤولون صحيون أميركيون مؤخرا أول حالتي إصابة بالفيروس مما أثار مخاوف بشأن خطورة الفيروس الذي أصاب أكثر من خمسمائة شخص في العالم وأدى إلى وفاة 30% منهم تقريبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي إنه في الوقت الذي يتزايد فيه قلقها بحدة بشأن الفيروس فإن المرض لا يشكل حتى الآن حالة طوارئ صحية عالمية.

وعولج المريض المصاب بالحالة الثانية المؤكدة للفيروس في أورلاندو بولاية فلوريدا بعدما ظل 12 ساعة في قسم الطوارئ حيث من المحتمل أنه عرض العاملين في الرعاية الصحية للفيروس، وقال مستشفى دكتور بي. فيليبس إن المريض عزل في غرفة منفصلة.

وقال مسؤولون في فلوريدا إنهم يراقبون الحالة الصحية لعشرين عاملا بالقطاع الصحي خالطوا المريض. وقال الدكتور كفين شرين مدير الإدارة الصحية لمقاطعة أورانج إن نتائج تحاليل أجريت لـ19 من هؤلاء العاملين جاءت سلبية وأن المستشفى سينتظر نتائج تحليل للعامل العشرين وهو طبيب غادر إلى كندا.

والحالتان المؤكدتان هما لشخصين يعملان بالقطاع الصحي قضيا بعض الوقت في مستشفيات سعودية تعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق هذا الأسبوع تحذيرا من المستوى الثاني بشأن السفر إلى شبه الجزيرة العربية ونصحت المسافرين بإعطاء المزيد من الانتباه لصحتهم أثناء وبعد زيارة المنطقة.

وبحسب تحليل لتلك المراكز فإن مدينة نيويورك ستشهد أكبر تدفق للمسافرين جوا من السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو الجاري ويونيو المقبل وسيصل عدد المسافرين إلى المدينة إلى حوالي 31 ألفا تليها واشنطن التي من المنتظر أن يصلها 24 ألف مسافر ثم لوس أنجليس بأكثر من 15 ألف مسافر.