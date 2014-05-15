كيري: هناك معلومات أولية تفيد باستخدام الكلور بسوريا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري (أرشيف)

قال جون كيري وزير الخارجية الأميركي إنه اطلع على بيانات أولية تشير إلى أن النظام السوري قد استخدم غاز الكلور في هجمات ضد شعبه وأضاف أن المعلومات لم تتأكد بعد.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن سوريا ربما تكون استخدمت أسلحة كيماوية من ضمنها الكلور في 14 هجوما في الشهور القليلة الماضية.

وتابع كيري لقد "رأيت المعلومات الأولية التي تشير إلى أنه قد يكون هناك.. كما أشارت فرنسا.. عدد من الوقائع والهجمات التي استخدم فيها الكلور في الحرب" وأضاف أنه بانتظار تأكيد تلك البيانات.

وقال كيري الذي كان يتحدث في لندن إن الولايات المتحدة اتفقت مع حلفائها على تعزيز الدعم للمعارضة السورية لكنه رفض قول ما إن كان ذلك سيشمل تسليحها.

وقال كيري إنه منفتح على فكرة تقديم مساعدة لسوريا عبر أي وسائل لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بتغيير إستراتيجية المساعدة الأميركية.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن مجموعة أصدقاء سوريا وافقت على زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة.

ومجموعة أصدقاء سوريا هي تحالف من دول غربية وخليجية معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال هيج للصحفيين في لندن "اتفقنا أيضا بالإجماع على اتخاذ مزيد من الخطوات من خلال إستراتيجية منسقة لزيادة دعمنا للمعارضة المعتدلة للائتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى التابع له والجماعات المسلحة المعتدلة المرتبطة به".