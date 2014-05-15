البث الحي
منوعات

سامسونغ تبيع 11 مليون هاتف غالاكسي إس5

15/5/2014

أعلنت شركة سامسونغ الكورية العملاقة للإلكترونيات أنها باعت 11 مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد غالاكسي إس 5 وذلك خلال الشهر الأول من إطلاقه، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها الهاتف الجديد بعد إزاحة الستار عنه في شهر فبراير الماضي.

وتشير الأرقام التي كشف عنها المتحدث باسم سامسونغ إلى أن هاتف غالاكسي إس5 تجاوز سلفه غالاكسي إس4 من حيث المبيعات، حيث كان الأخير قد حقق مبيعات قدرها 10 ملايين وحدة بعد شهر من إطلاقه العام الماضي.

وكانت شركة سامسونج قد طرحت هاتفها الجديد غالاكسي إس 5 في أبريل الماضي في 125 سوقًا حول العالم في نفس الوقت.

وبحسب جيه كيه شين رئيس قسم الأجهزة المحمولة بسامسونغ فقد لعبت دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا دورا هاما في تحقيق هاتف غالاكسي إس5 لهذا الرقم الكبير من المبيعات.

وكان هاتف غالاكسي إس5 تعرض للكثير من الانتقادات ومنها أنه لم يأتي بتغيير جديد مقارنة بسلفه غالاكسي إس4 وهو الأمر الذي دفع الشركة العملاقة إلى تعيين رئيس جديد لقسم التصميم.

وكانت شركة سامسونغ قد توقعت أن يحقق هاتفها غالاكسي إس 5 مبيعات قياسية وأن تتمكن من بيع أكثر من 10 ملايين وحدة خلال الشهر الأول من طرحة.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)