سامسونغ تبيع 11 مليون هاتف غالاكسي إس5

أعلنت شركة سامسونغ الكورية العملاقة للإلكترونيات أنها باعت 11 مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد غالاكسي إس 5 وذلك خلال الشهر الأول من إطلاقه، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها الهاتف الجديد بعد إزاحة الستار عنه في شهر فبراير الماضي.

وتشير الأرقام التي كشف عنها المتحدث باسم سامسونغ إلى أن هاتف غالاكسي إس5 تجاوز سلفه غالاكسي إس4 من حيث المبيعات، حيث كان الأخير قد حقق مبيعات قدرها 10 ملايين وحدة بعد شهر من إطلاقه العام الماضي.

وكانت شركة سامسونج قد طرحت هاتفها الجديد غالاكسي إس 5 في أبريل الماضي في 125 سوقًا حول العالم في نفس الوقت.

وبحسب جيه كيه شين رئيس قسم الأجهزة المحمولة بسامسونغ فقد لعبت دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا دورا هاما في تحقيق هاتف غالاكسي إس5 لهذا الرقم الكبير من المبيعات.

وكان هاتف غالاكسي إس5 تعرض للكثير من الانتقادات ومنها أنه لم يأتي بتغيير جديد مقارنة بسلفه غالاكسي إس4 وهو الأمر الذي دفع الشركة العملاقة إلى تعيين رئيس جديد لقسم التصميم.

وكانت شركة سامسونغ قد توقعت أن يحقق هاتفها غالاكسي إس 5 مبيعات قياسية وأن تتمكن من بيع أكثر من 10 ملايين وحدة خلال الشهر الأول من طرحة.