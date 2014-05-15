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تونس ستصدر صكوكا إسلامية بـ140 مليون دولار

15/5/2014
صورة أرشيفية للبنك المركزي التزنسي (الجزيرة)

قال وزير المالية التونسي حكيم بن حمودة لوكالة رويترز للأنباء إن بلاده ستصدر سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة 140 مليون دولار في شهر سبتمبر المقبل لأول مرة بعد أشهر من التأخير لتقليص العجز في الميزانية ودعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية التي هبطت إلى أسوأ مستوياتها هذا الشهر.

وكان من المقرر أن تصدر تونس سندات إسلامية منذ العام الماضي لكنها تأجلت عدة مرات بسبب تأخر المصادقة على قانون الصكوك الإسلامية في البرلمان والأزمة السياسية التي أطاحت بالحكومة المحسوبة على التيار الإسلامي.

لكن بن حمودة قال "هذه المرة لن يكون هناك تأخير وسنصدر سنداتا إسلامية في شهر سبتمبر بقيمة 140 مليون دولار".

وفي وقت سابق قال مسؤلون إن تونس ستصدر سندات إسلامية بقيمة 500 مليون دولار لكن تم تعديل قيمة السندات دون تفسير الأسباب.

وتحتاج تونس إلى دعم احتياطياتها الضعيفة من العملة الأجنبية التي وصلت هذا الشهر إلى ما يعادل تكاليف 93 يوما من الورادات لأول مرة وهي دون المعدلات التي يعتبرها البنك المركزي مقبولة.

??????وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة الأربعاء الماضي إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في عام 2014. وأضاف جمعة الذي تتولى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الحكم حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام للصحفيين إن احتياجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام?????.?????

وكانت الحكومة التونسية قالت إنها تتوقع أن يصل معدل النمو 3% هذا العام وذلك على أساس أرقام السياحة وكذلك التوقعات للمحصول الزراعي وإنتاج الفوسفات وأن عجز الميزانية سيبلغ 7.5% إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي?????.?????

وبعد مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن على ستجري تونس انتخابات في وقت لاحق من هذا العام بعد إنهاء الأزمة السياسية التي أضرت أيضا بالاقتصاد?????.

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