المصريون بالخارج يبدأون التصويت بانتخابات الرئاسة

بدأ الناخبون المصريون في الخارج الخميس الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.ويتنافس في الانتخابات وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي.

ويمتد التصويت في الخارج لمدة أربعة أيام تنتهي في 18 مايو/ أيار في 141 لجنة فرعية لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية أقرتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وقال السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية في مؤتمر صحفي الأربعاء إن عدد المصريين في الخارج يقدر بما بين ستة وثمانية ملايين، وأضاف أن 107 آلاف فقط بالخارج شاركوا في الاستفتاء على تعديل الدستور في يناير/ كانون الثاني الماضي والذي كان أول استحقاق انتخابي في خارطة الطريق التي أعلنت بعد أن عزل الجيش لمرسي.

وكانت أعلى نسبة تصويت للمصريين بالخارج في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة 2012 التي شارك فيها 311 ألفا تلاها التصويت على دستور 2012 الذي شارك فيه 244 ألفا.

وتختلف انتخابات الرئاسة 2014 عن سابقتها في 2012 في أن إمكانية ذهاب الناخب مباشرة إلى مقر اللجنة في السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر دون الحاجة لتسجيل مسبق لبياناته ومحل إقامته بالخارج وهو ما يتيح للموجودين خارج مصر بشكل عارض أو المقيمين بشكل غير قانوني أن يشاركوا في التصويت.

وألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في كل من ليبيا وسوريا والصومال وأفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الدول.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المصريين في نيوزيلندا بدؤوا التصويت في التاسعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي النيوزيلاندي / الحادية عشرة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي المصري. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصويت سيبدأ في لوس أنجلوس في السادسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي المصري / التاسعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي هناك،

وكان كلا المرشحين قد وجه نداء إلى المصريين المقيمين في الخارج لحثهم على المشاركة في الانتخابات. وستجري الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري.