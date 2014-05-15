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اللجنة الانتخابية التايلاندية تدعو إلى إرجاء الانتخابات

15/5/2014

دعت اللجنة الانتخابية التايلاندية الخميس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز/ يوليو بعد سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بالقنابل اليدوية وإطلاق النار على متظاهرين من المعارضة في العاصمة بانكوك مما يثير مخاوف من توسع نطاق أعمال العنف.

وأدى قرار المحكمة الدستورية إقالة رئيسة الوزراء ينغلك شيناوات وتسعة من وزرائها بتهمة استغلال السلطة إلى تفاقم أزمة سياسية عميقة تشهدها المملكة.

ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر" والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب أهلية في حال أصر المعارضون على إطاحة ما تبقى من الحكومة، وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس من تأجيج الموقف.

وقال أمين عام اللجنة بوشونغ نوتراونغ "إن انتخابات 20 تموز/ يوليو لم تعد ممكنة، يجب تأجيلها" وذلك بعد دخول متظاهرين بالقوة إلى المبنى الذي يعقد فيه اجتماع بين اللجنة الانتخابية والحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات، وأضاف "أن تنظيمها في مطلع آب/ أغسطس قد يكون أحد الخيارات لكن قد يكون هذا الموعد مبكرا جدا"، وتابع "الانتخابات لا يمكن أن تنظم إذا لم يوافق المتظاهرون على ذلك".

إلا أن المتظاهرين المعارضين الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق من الحكومة خصوصا أمام مقرها يطالبون بتعيين رئيس وزراء "حيادي".

وارتفعت حصيلة القتلى منذ ستة أشهر إلى 28 شخصا وغالبيتهم نتيجة إطلاق نار مجهول المصدر يتبادل الجانبان الاتهامات بخصوصها.

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