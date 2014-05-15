السعودية تعلن عشرة وفيات جديدة بكورونا

مواطن سعودي يرتدي قناعا واقيا أمام مستشفى بالسعودية (أرشيف-رويترز)

أعلنت السعودية عن وفاة عشرة أشخاص بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) خلال اليومين الماضيين ورصد 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 511 حالة إصابة.

وجاء في بيانات وزارة الصحة السعودية على موقعها على الإنترنت أن خمس وفيات حدثت يوم الثلاثاء وخمس وفيات أخرى حدثت يوم الأربعاء الماضي، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في السعودية بفيروس كورونا إلى 157 حالة منذ رصد الفيروس قبل عامين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي أن القلق بشأن فيروس كورونا "زاد بدرجة كبيرة" لكن المرض لا يقتضي حتى الآن إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن من بين 16 حالة إصابة رصدت يوم الأربعاء توفي اثنان وأنه من بين أربع حالات رصدت يوم الثلاثاء توفي واحد.

وانتقل الفيروس من السعودية إلى دول مجاورة فضلا عن حالات قليلة في أوروبا وآسيا، ويقتل هذا الفيروس الذي يسبب السعال والحمى وأحيانا الالتهاب الرئوي حوالي 30% من المصابين.

وقالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية التي اجتمعت لخمس ساعات في جنيف يوم الثلاثاء الماضي إنه استنادا إلى المعلومات الحالية فإن خطورة الموقف زادت من حيث الآثار على الصحة العامة لكن لا توجد أدلة مؤكدة على انتقال الفيروس بين البشر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة أن تحاول الدول التي ينتشر فيها الفيروس اتخاذ إجراء فوري لتحسين وسائل التعقيم والوقاية والسيطرة على انتشار العدوى من أجل محاولة وقف انتشار الفيروس.