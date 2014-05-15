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البرلمان النيجيرى يرفض طلب الرئيس بمد حالة الطوارئ

15/5/2014

أعرب أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن ولايات شمال نيجيريا الذى تقطنه أغلبية سكانية مسلمة عن معارضتهم لطلب الرئيس جودلاك جوناثان من البرلمان تمديد حالة الطوارئ التى أعلنها العام الماضى بولايات "يوبى" و"ادماوا" و"بورنو"، لمدة 6 أشهر، وذلك للتصدى لأنشطة جماعة بوكو حرام المتشددة.

وذكرت مصادر برلمانية اليوم أن أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب أكدوا خلال جلسة الليلة الماضية لمناقشة طلب الرئيس انهم لا يمكن أن يوافقوا على الطلب إلا بعد أن يقوم قادة الأمن بشرح ما أنجزه قرار فرض حالة الطوارئ خلال الأشهر الماضية، فى الوقت الذى قرر فيه البرلمان وقف التصويت على الطلب بصفة مؤقتة.

كما قرر البرلمان أمس استدعاء وزير الدفاع عليو جاسوا ومستشار الأمن القومى سامبو دسوقى ووزير شئون الشرطة عبد الجليل اديسيان والمفتش العام للشرطة محمد أبو بكر لبحث آخر التطورات فى البلاد وتدهور الأوضاع الأمنية بها.

وقال عدد من البرلمانيين ان الاجتماع سيركز على الجهود الهادفة إلى إنقاذ أكثر من 200 تلميذة اختطفن منتصف الشهر الماضى من داخل مدرسة ببلدة "شيبوك" بولاية "بورنو" شمال شرق نيجيريا على يد عناصر تابعة لجماعة بوكو حرام.

وفى سياق اختطاف الفتيات، ذكر التلفزيون الحكومى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خلال الساعات الماضية تسيير طائرات بدون طيار بالقرب من الحدود النيجيرية الكاميرونية للبحث عن الفتيات المختطفات

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