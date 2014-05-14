232 قتيلا ومئات المحتجزين بانفجار المنجم بتركيا

انتشل عمال الإنقاذ مزيدا من القتلى والجرحى من منجم فحم في غرب تركيا بعد أكثر من 19 ساعة من وقوع انفجار ليرتفع عدد الوفيات إلى 232 قتيلا فيما قد تكون أكبر كارثة من نوعها على الإطلاق في البلاد.

ولا يزال مئات من العمال محتجزين داخل المنجم رغم جهود عناصر الإنقاذ.

وقال تشنغيز أرغون رئيس بلدية مانيسا إن الحادث تسبب في مقتل 201 شخص وإصابة ثمانين آخرين بينهم أربعة في حالة خطيرة.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن "201 عامل قد قتلوا" وأضاف أن الحصيلة قد ترتفع أيضا، وتابع "لقد دخلنا في مرحلة حرجة مع الوقت نقترب بخطى كبيرة من نهاية مأسوية".

وأوضح يلدز أن 787 عاملا كانوا في المنجم عند وقوع الانفجار الذي حصل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وأن المئات منهم ما زالوا محتجزين تحت الأرض.

وتابع وزير الطاقة أن "حصيلة القتلى وصلت إلى نقطة مقلقة وفي حال كان هناك إهمال فلن نسكت عن ذلك، سوف نتخذ كل الإجراءات الضروية ومن بينها إجراءات إدارية وشرعية".

وأضاف الوزير "نخشى أن يرتفع أيضا هذا العدد لأن الذين قدموا للمساعدة قد ينضموا إلى الجرحى أو أن يتضرروا من الدخان".

وأدى الانفجار الذي وقع في حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي في وحدة الطاقة الخاصة بالمنجم في سوما -التي تبعد حوالي 250 كلم عن إسطنبول- إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي مما أدى لتعطل المصاعد بالمنجم تاركا مئات العمال وقد تقطعت بهم السبل تحت الأرض.

ويتمثل الخطر الأكبر على هؤلاء العمال في نقص الأكسجين مع احتجازهم على عمق حوالي كيلومترين وعلى بعد أربعة كيلومترات من مدخل المنجم, وقد حاول رجال الإنقاذ ضخ الهواء النقي في المنجم حتى يصل إلى المحتجزين، وقالت عناصر الإطفاء بأن دخانا كثيفا يعوق تقدمهم.

وأبدى مسؤولون حكوميون خشيتهم من ارتفاع عدد القتلى، وقال مسؤول حكومي "للأسف ربما نشهد صورة قاتمة، يبدو أنها ستكون عملية صعبة للغاية ربما يرتفع عدد القتلى ولكن فرق الإنقاذ تعمل جاهدة".

وبسبب توقيت وقوع الانفجار أثناء تغيير نوبات العمل فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن عدد العمال الذين ما زالوا داخل المنجم، وأكدت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن العدد يزيد على مائتين، فيما تحدث رئيس بلدية مانيسا عن حوالي 600 محتجز، في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة رويترز عن 787 عاملا محاصرين داخل المنجم بعد الانفجار.

واعتبرت شركة سوما كومور للمناجم المشرفة على الموقع في بيان أن الانفجار "حادث مأسوي"، وأوضحت أنه وقع رغم القدر الكبير من الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها الشركة وعمليات التدقيق المتواصلة.