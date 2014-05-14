هاجل: ملتزمون بالدفاع عن أمن دول الخليج

أكد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أن المفاوضات بين بلاده وإيران "لا تعنى تحت أي ظرف من الظروف مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران" .

وقال هاجل في كلمة أمام الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لوزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي، إن التزام الولايات المتحدة الأمريكية" بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع"، مؤكداً أن بلاده" ستظل دوما تعمل على التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأن إيران ستلتزم بأي اتفاقيات مستقبلية بخصوص ذلك".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة "تحتاج لاستجابة جماعية لمنع أي تعد أو عدوان إرهابي وتحقيق الاستقرار الدائم".

وأشار إلى تطور التعاون المشترك بين واشنطن ودول المنطقة وقال إن " الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالتعاون المشترك في مجال الدفاع مع دول الخليج".

وشدد في ختام كلمته على "أهمية التنسيق القوي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في مجالات الدفاع المشترك".

وأكد هاجل أن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تربطهم علاقات تاريخية ودفاعية، مشيراً إلى أن واشنطن حريصة على استمرار هذه العلاقات وهي تمضي قدماً في هذا المسار.

وقال هاجل ، في تصريح صحفي بعد حضوره الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع الخليجي المشترك ، إن الجانبين يواجهان نفس التحديات الأمنية في المنطقة، وهناك تعاون مشترك في هذا المجال ونسعى باستمرار لتطويره وتبني بعض المقترحات التي تصب في مصلحتنا وتساعد على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أنه تم التركيز في اجتماع اليوم على بعض المهام المشتركة فيما يتعلق بالمحافظة على الاستقرار ويجب أن نكون ملتزمين بهذا الأمر لكي نحافظ ونمنع إيران من تطوير قدرتها النووية كسلاح نووي ليكون فقط برنامج سلمي.

وبشأن الأوضاع المأساوية في سورية أفاد وزير الدفاع الأمريكي بأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون مثمر فيما يخص موضوع المساعدات للمعارضة السورية .

وأشار هاجل إلى أنه سوف يعقد اجتماع قبل نهاية هذا العام في واشنطن لمناقشة الأفكار التي تم طرحها في اجتماع اليوم، مشدداً على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأن تبني تعاوناً عسكرياً وثيقا في الشرق الأوسط وبالتالي سنظل ملتزمين لهذه المنطقة وأمنها واستقرارها .

ومن المقرر أن يغادر هاجل جدة اليوم إلى الأردن حيث سيلتقي رئيس الوزراء عبد الله النسور قبل أن يختتم جولته بزيارة إلى إسرائيل حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون وسيناقش معهم القضايا الأمنية الإقليمية والثنائية الحرجة والتعاون في مجال الصواريخ ومنظومة الدفاع الصاروخي.