نتنياهو: إيران وكوريا الشمالية تتقاسمان التكنولوجيا النووية

نتنياهو (يسار) يصافح رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مستهل زيارة الأول لليابان (أرشيف-Getty)

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفة يابانية أن إيران تتقاسم التكنولوجيا النووية مع كوريا الشمالية.

وردا على سؤال لصحيفة ماينتشي شيمبون حول ما إذا كانت طهران سمحت لبيونغ يانغ بالاستفادة من التكنولوجيا النووية التي لديها، أجاب نتنياهو "هذا ما حصل تماما" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات لنتنياهو -الذي يقوم حاليا بزيارة إلى اليابان- في اليوم نفسه الذي تستانف فيه القوى العظمى وإيران محادثاتهما في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

والهدف من المفاوضات بعد عشر سنوات من التوترات الخطرة هو أن تعطي ايران ضمانة دائمة لبقية العالم بشأن الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي لتحصل مقابل ذلك على رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

وقد تمخضت جولات التفاوض الثلاث الأولى في العاصمة النمساوية إلى حل جزء من النقاط الخلافية.

وستبدأ مجموعة الدول الكبرى المعروفة بـ"5+1″ وهي (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وروسيا) مع الجمهورية الإسلامية في صياغة اتفاق نهائي.

ولفت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى "أن الجزء الصعب" قد بدأ فعلا وأن الاتفاق المنشود قد يجهض حتى في حال غياب التوافق حول فقط "2% من المواضيع المطروحة للبحث".

وكان نتانياهو قد تباحث مع نظيره الياباني شينزو آبي في الملف النووي، فتشتبه إسرائيل بأن إيران تريد حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، بينما تعيش اليابان هاجس القلق من مساعي كوريا الشمالية النووية.

وأعرب المسؤولان عن "أملهما بالتوصل إلى حل سريع للمشاكل والمخاوف" التي تثيرها المطامع النووية لبيونغ يانغ التي سبق وقامت بثلاث تجارب نووية.

وخلال لقاء له مساء الثلاثاء الماضي مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا اعتبر نتنياهو مرة أخرى أن إيران وكوريا الشمالية "دولتان مارقتان".

وعلى الرغم من الضغوط والتوتر إلا أن اليابان احتفظت منذ عقود بعلاقات جيدة وحتى دبلوماسية مع ايران، كما استقبلت طوكيو في مارس الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.