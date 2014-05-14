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تأجيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في أفغانستان للخميس

14/5/2014

قالت السلطات الانتخابية في أفغانستان إن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة التي جرت في أفغانستان قبل شهر ستعلن يوم الخميس، أي بعد يوم من الموعد المقرر بسبب العدد الكبير من الشكاوى الانتخابية.

وأشارت النتائج الأولية التي أعلنت في أواخر الشهر الماضي إلى عدم نجاح أي مرشح في الحصول على الأغلبية المطلقة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وإذا أكدت النتيجة النهائية تلك المؤشرات

الأولية، فسوف تجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، والخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي أشرف عبد الغني.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات نور محمد نور ان الأربعاء النتيجة النهائية ستعلن صباح غد الخميس.

هذا وتسبب عدم قدرة لجنة الشكاوى على إرسال التقرير النهائي في الموعد المحدد في تأجيل إعلان النتيجة.

وقال متحدث باسم لجنة الشكاوى إن التأخير يعود إلى ارتفاع عدد الشكاوى بصورة غير متوقعة تضمنت أكثر من 900 شكوى، صنفت على أنها شكاوى جادة بما يكفي للتأثير على نتيجة التصويت.

وكان موعد جولة الإعادة قد تحدد مبدئيا يوم 28 مايو/أيار، لكن من المتوقع الآن أن يؤجل إلى منتصف يونيو/حزيران، إذا دعت الضرورة.

وطبقا للنتائج الأولية للجنة الانتخابات، حل عبد الله في المركز الأول وحصل على 44,9 في المئة من الأصوات، وتلاه عبد الغني وحصل على 31,5 في المئة.

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