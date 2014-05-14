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براءة المرشد السابق للاخوان بمصر من تهمة اهانة القضاء

14/5/2014

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الاربعاء ببراءة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف من تهمة إهانة القضاء لكن محاميه ذكر أنه لن يفرج عنه لأنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية أخرى.
وكانت صحيفة الجريدة الكويتية نسبت لعاكف العام الماضي قوله أن القضاء فاسد وبثت شريطا صوتيا لمقابلة أجريت معه تأكيداً لما نسبته اليه من وصم للسلطة القضائية بالفساد.
ويحاكم عاكف في القضية الأخرى بتهم تتصل بقتل متظاهرين في اشتباكات أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم بالقاهرة.
 
و أضافت المصادر أن محكمة جنايات الاسكندرية عاقبت عشرة أشخاص بالسجن عشر سنوات و12 شخصاً بالسجن سبع سنوات و56 آخرين بالسجن خمس سنوات بينما نال ثمانية متهمين البراءة من التهم المتعلقة باشتباكات في المدينة الصيف الماضي.

 

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