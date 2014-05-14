الجيش اليمني يستعد لاقتحام آخر معاقل القاعدة بشبوة

سيارة محترقة استهدفتها غارة للجيش اليمني (الجزيرة-أرشيف)

بدأ الجيش اليمني استعداداته النهائية لاقتحام منطقة الحوطة بمحافظة شبوة التي قال إنها تعتبر آخر معاقل تنظيم القاعدة، وقال شهود إنهم شاهدوا دبابات وآليات عسكرية ترابط قرب منطقة الحوطة كما عزز الجيش من تمركزه بمحاذاة الطريق التي تربط بين عدن وشبوة وحضرموت.

واستمر نزوح سكان منطقة الحوطة إلى مناطق أخرى مجاورة أكثر أمنا خشية اندلاع معارك بين الجيش اليمني ومسلحي تنظيم القاعدة، مع انتهاء المهلة التي منحها الجيش لعناصر التنظيم كي يغادروا المنطقة.

وكان مراسل قناة الجزيرة قد أكد أن السلطات اليمنية شددت الإجراءات الأمنية بالمناطق الساحلية، وكثفت أيضا من انتشارها الأمني في خمس محافظات أخرى خوفا من استهدافها من قبل عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

وكان الجيش اليمني قد قتل خمسة أشخاص خلال غارة شنها الجيش اليمني مؤخرا ضد قافلة تنقل أسلحة وذخائر في المحافظة نفسها. وقال مسؤول في الإدارة المحلية إن القافلة التي كانت تضم ثلاث شاحنات "تابعة للقاعدة" استهدفها الطيران ببلدة بيحان على الطريق الذي يربط بين شبوة ومأرب.

وأضاف أن "الحمولة احترقت" وقتل خمسة عناصر من القاعدة، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود قولهم إنهم رأوا الشاحنات وهي تنفجر.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري يمني قوله إن قوات الجيش "تتبعت عناصر القاعدة التي كانت في طريقها لنقل أسلحة من محافظة شبوة إلى مأرب، وقصفت طائرة مقاتلة القافلة وقتلت خمسة أشخاص".

وهناك تقارير متواترة عن مشاركة طائرات أميركية بلا طيار في الغارات التي تستهدف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة باليمن. وزادت وتيرة تلك الغارات مع بدء الهجوم على معاقل القاعدة في أبين وشبوة قبل أسبوعين.

يشار إلى أن الجيش اليمني بدأ يوم 29 أبريل الماضي عملية عسكرية تستهدف معاقل تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين، وذلك بعد تصاعد الهجمات التي يشنها المسلحون على قوات الأمن.