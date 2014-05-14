أرباح طاقة الإماراتية تقفز 158% بالربع الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أن الأرباح الصافية في الربع الأول من هذا العام قفزت 158% بفضل نمو إيرادات النفط والغاز.

وحققت طاقة -التي تملك حكومة أبوظبي حصة 75% فيها- أرباحا 274 مليون درهم (74.6 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري ارتفاعا من 106 ملايين قبل عام حسب بيان الشركة.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز إلى 3.5 مليار درهم مقابل 2.2 مليار في الربع الأول من العام الماضي وساهم ذلك في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 7.2 مليار درهم بزيادة 33% على أساس سنوي.

وقال ستيفن كيرسلي المدير المالي لطاقة في بيان إن استئناف الإنتاج في بحر الشمال وارتفاع انتاج الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية عزز نتائج الربع الأول مضيفا أن الشركة أظهرت أيضا قدرة على رفع كفاءة رأس المال وضبط التكلفة.

وتابع المدير المالي أن طاقة لديها سيولة كبيرة وتتطلع لتحقيق تحسن مستمر في الأرباح ومعدلات التغطية.

يذكر أن لشركة طاقة الإماراتية استثمارات كبيرة حول العالم بما في ذلك منشآت إنتاج في بحر الشمال ومحطات توليد كهرباء في الهند وغانا والمغرب.

وفي إبريل تولي إدوارد لافهر منصب الرئيس التنفيذي خلفا لكارل شيلدون الذي استقال بعدما أمضى في منصبه ستة أعوام.

وفي أواخر الشهر الماضي باعت طاقة سندات بقيمة 750 مليون دولار أجلهاعشرة أعوام وستذهب حصيلتها لسداد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في سبتمبر من العام الجاري، كما وقعت طاقة اتفاقية قرض قيمته 200 مليون دولار مقوما بالين لتمويل جزء من قيمة الإصدار الذي يستحق في سبتمبر.