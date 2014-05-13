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وصول السفير الأردني المختطف بليبيا إلى عمان

13/5/2014
فواز العيطان سفير الأردن لدى ليبيا (الجزيرة-أرشيف)

قال التليفزيون الرسمي إن سفير الأردن فواز العيطان الذي أطلق خاطفوه سراحه في ليبيا في وقت سابق قد وصل إلى مطار عمان الدولي.

وكان بيان لمجلس الوزراء الأردني قد ذكر أن سفير الأردن فواز العيطان الذي أطلق خاطفوه سراحه في ليبيا قد غادر ليبيا وهو في طريق عودته للأردن.

ونقل التلفزيون الأردني عن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قوله إن العيطان في طريق عودته للوطن وهو في صحة جيدة.

وقالت قناة العربية الإخبارية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن خاطفي السفير الأردني في ليبيا أطلقوا سراحه، وأضافت أن وزارة الخارجية الليبية أكدت لها نبأ إطلاق سراح السفير، كما أوردت قناة الجزيرة التلفزيونية النبأ أيضا.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا العيطان الشهر الماضي وطالبوا بالإفراج عن إسلامي متشدد من سجن في الأردن في مقابل إطلاق سراح الدبلوماسي، ولم يظهر بشكل فوري ما يشير إلى ماإذا كان هذا الطلب قد لبي.

ولكن وكالة الأنباء الليبية (لانا) ذكرت أن الأردن وافق على تسليم إسلامي ليبي لطرابلس لضمان إطلاق سراح العيطان.

وكان محمد الدرسي قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2007 لتآمره لتفجير المطار الرئيسي في الأردن.

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