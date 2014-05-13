البث الحي
منوعات

هيومن رايتس: أدلة جديدة على استخدام دمشق للكيميائي

13/5/2014

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن لديها أدلة توحي بقوّة باستخدام الحكومة السورية غاز الكلور في ثلاث بلدات في الشمال السوري, وقال إن هناك أدلة  على إلقاء مروحيات حكومية سورية براميل مزودة باسطوانات من الغاز على هذه البلدات الواقعة  في الشمال السوري في منتصف نيسان/أبريل 2014.

وقالت المنظمة إن سوريا استخدمت في الهجمات غازاً صناعياً كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيميائية، والتي انضمت إليها سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وأن الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواعاً أخرى من الطائرات.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها أجرت مقابلات مع 10 شهود، بينهم 5 من العاملين بالحقل الطبي، إضافة إلى وجود مقاطع فيديو للهجمات وصور فوتوغرافية لمخلفات الأسلحة أكدت قيام القوات الحكومية بإلقاء براميل مزودة باسطوانات من غاز الكلور في هجمات من 11 إلى 21 نيسان/أبريل على بلدات كفرزيتا في حماة و التمانعة و تلمنس في إدلب.

ونقلت عن شهود أنهم شاهدوا مروحية قبل أحد الانفجارات مباشرة، وأعقب ذلك مباشرة انطلاق رائحة غريبة. واتفق الشهود على وصف العلامات والأعراض الإكلينيكية للتعرض لمادة خانقة (وتعرف أيضاً بالعامل الرئوي أو التنفسي) من جانب الضحايا .

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أجمل 3 أهداف في 2020: فيفا يعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل (فيديو)

قائمة فيفا للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم ضمت كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي (فيفا)