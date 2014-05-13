نتنياهو:عباس سيكون مسؤولاً عن أي صاروخ يطلق من غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اسرائيل ملتزمة بدفع عملية السلام مع الفلسطينيين وهي تفضل التوصل إلى السلام من خلال المفاوضات ولكن لا يمكنها التباحث إلا مع حكومة يلتزم المشاركون فيها بالسلام.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الياباني "ماساهيكو كومورا" يوم الثلاثاء في طوكيو التي وصلها الاثنين في زيارة تستغرق أربعة أيام ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو أنه إذا واصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جهوده لتحقيق الوحدة مع حركة حماس التي هي منظمة" إرهابية" على حد وصفه تطلق باستمرار صواريخ على إسرائيل، فان إسرائيل ستعتبره مسؤولاً عن أي صاروخ سيتم إطلاقه من قطاع غزة على أراضيها".

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل اجتماعه أن إسرائيل تدرك الخطر الذي تشكله أنظمة همجية تسعى للتزود بأسلحة نووية ، وتتفهم وضع اليابان والتهديد الذي تواجهه من جانب كوريا الشمالية.

وأكد " أنه اذا أراد المجتمع الدولي مواجهة تهديد الإرهاب النووي ، فعليه التأكد من عدم اكتساب إيران القدرة على تطوير أسلحة نووية كونها الراعية الأساسية للتنظيمات الإرهابية".

هذا و كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح يوم الإثنين أنه يتعين على بلاده واليابان التكاتف للتصدي لإيران وكوريا الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وأضاف نتنياهو في اجتماع لرابطة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية اليابانية أن إيران شأنها شأن كوريا الشمالية، .

وتابع أنه يتعين على إسرائيل واليابان الاتحاد في مواجهة ما وصفها بـ"الأنظمة المارقة".