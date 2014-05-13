محكمة إسرائيلية تحكم بسجن أولمرت ست سنوات

أولمرت (وسط الصورة) في المحكمة بمارس الماضي (رويترز-أرشيف)

أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء حكما بالسجن ست سنوات على رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت لقبوله رشا فيما يتعلق بمشروع عقاري وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن على رئيس وزراء في إسرائيل،.

وقد نفى أولمرت ارتكابه أي أخطاء فيما يتعلق بمشروع هولي لاند العقاري الذي نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس.

وكان من المتوقع أن يطلب محاموه من محكمة تل أبيب التي أصدرت الحكم السماح لأولمرت بالبقاء مطلق السراح لحين أن تصدر المحكمة العليا حكمها في استئناف الحكم الصادر يوم 31 مارس الماضي بإدانته وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وكان أولمرت حصل على البراءة قبل عامين من تهم أخرى وجهت له في قضايا منفصلة تتعلق بصلاته برجل أعمال أميركي، وأرغمت مزاعم الفساد هذه أولمرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عام 2008، وحكم البراءة الذي حصل عليه بدا وكأنه قد وضعه في موقف يسمح له بالعودة إلى ممارسة السياسة.

ولكن في قضية الفساد الجديدة أدان القاضي دافيد روزن أولمرت بتهمتي تلقي الرشوة وقال إنه قبل خمسمائة ألف شيكل (144 ألف دولار) من القائمين على مشروع هولي لاند السكني في القدس و60 ألف شيكل أخرى (17 ألف دولار) في مشروع عقاري منفصل.