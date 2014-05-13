سعود الفيصل يدعو نظيره الإيراني لزيارة السعودية

قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الثلاثاء إن الرياض وجهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة السعودية، وأكد الفيصل في مؤتمر صحافي أن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران.

وحذّر من أن الأزمات السياسية فتحت مجالاً واسعاً للدول الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى .

وأضاف الفيصل أن هناك دعوات متزايدة لبتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية في الدول على اعتبار أنها تمثل القيم الإنسانية, وقال إن الأزمات أصبحت مجالاً للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما قد يؤدي إليه من تفكك في المجتمعات وانتشار "الإرهاب".