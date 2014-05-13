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روسيا تعتزم إنهاء مشاركتها في محطة الفضاء الدولية في 2020

13/5/2014

أعلنت روسيا بشكل مفاجئ اعتزامها إنهاء  مشاركتها في محطة الفضاء الدولية (آي إس إس) بحلول عام 2020 والبحث عن  مشاريع أخرى لتنفيذها في الفضاء.  ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية الثلاثاء عن ديمتري روجوزين  نائب رئيس الحكومة الروسية قوله إنه يعتقد أن الحاجة لمحطة محطة الفضاء الدولية تستمر حتى عام 2020 فقط".

وأضاف أن روسيا بذلك ترفض عرض الولايات المتحدة بالاستمرار في إدارة المحطة الدولية حتى 2024.  وتابع روجوزين حديثه قائلا "نرغب في توجيه المؤسسات الروسية المعنية إلى  مشاريع فضائية أخرى". واختتم رجوزين تصريحاته بالقول إن وكالة الفضاء الروسية (روزكوزموس)  ستطرح قريبا خططا مستقبلية.

يذكر أن (آي إس إس) محطة فضاء اطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية  الروسية مير، بهدف تحضير الإنسان لقضاء أوقات طويلة في الفضاء وإجراء تجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.

وقد بدأ إنشاء المحطة في عام 1998  بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات  المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان وعشر دول أوروبية.

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